Uno de los grandes exponentes del boxeo nacional es Óscar Valdez, quien marcó una de los campanazos en el 2021 luego de vencer por KO a Miguel Berchelt. Por otro lado, en las últimas horas, el excampeón del mundo comentó por qué decidió abandonar a Manny Robles e ir con Eddy Reynoso.

El nacido en Nogales tuvo un excelente 2021 luego de que haya logrado derrotar al Alacran Berchelt por la vía rápida y dejó dudas ante Robson Conceicao, luego de haber dado positivo en doping. Por otro lado, en abril perdió el cetro mundial contra Shakur Stevenso, quien le dio una lección de boxeo de vencerlo por puntos.

Por otra parte, en diálogos con un round más, Óscar Valdez habló de una de las decisiones más fuerte de su carrera: abandonar a Manny Robles para ir con Eddy Reynoso. “Venía batalla tras batalla, yo siempre lo dije, nunca fue culpa del entrenador, menso uno que no sube la guardia. Se le criticaba mucho al entrenador, pero yo decía: ‘el que comete el error soy yo’. (…) “Fue una decisión de equipo que se tomó. Manny me llevó al título, hubo buena química con él, estuvimos como seis años juntos”, comentó el peleador, pero fue la fractura de mandíbula llevaron a tomar ese cambio.

Y agregó: “Recibimos muchos golpes. Ahí es donde Top Rank, mi manejador Frank Espinosa y mi padre nos sentamos y dijeron que había que tomar una decisión. Mi papá me dijo: ‘hay que considerar otro entrenador’. Y la decisión se tomó como equipo, yo respeto mucho a las decisiones de mi manejador y más de mi padre”. A su vez, el mexicano comentó que su llegada con Eddy Reynoso fue de a poco debido a probó un entrenamiento y adaptó a su forma de trabajar.

“Yo no me la creía. Eddy Reynoso tiene a la cara del boxeo en la actualidad, al Canelo, que es un pez grande, yo soy un pez chico, ¿quién me va a voltear a ver a mí?”, comentó Óscar Valdez. Y añadió: “Batallamos la primera pelea, la segunda pelea en adaptarnos. Pero después ya sentí que hubo una conexión fuerte”.