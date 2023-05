El pasado fin de semana, ante un Estadio Akron repleto, Canelo Álvarez derrotó al británico John Ryder en una atrapante pelea en la que sólo faltó el nocaut. Tras su victoria, el boxeador mexicano ha dejado claro que su intención es tener una revancha frente al ruso Dmitry Bivol. Esto no le gusta para nada a David Benavídez.

El Bandera Roja, de gran irrupción dentro del boxeo en los últimos años, no ha parado de ganar notoriedad, pero Canelo Álvarez parece no tenerlo en los planes. Por tal motivo, Benavidez dejó en clara su molestia: "Tengo el título interino del CMB. Tenemos ránkings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente", insistió.

En diálogo con Fight Hype TV, hace unos días atrás, David Benavidez demostró su enojo por no poder concretar un gran combate: "No es mi culpa que estos pendejos no quieran pelearme", señaló. Más de una vez, el mexicoamericano ha manifestado sus ganas de medirse ante Canelo Álvarez.

De hecho, recientemente, David Benavidez aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje directo a Canelo Álvarez: "Démosle a la gente lo que quiere ver", escribió al compartir una publicación que presagiaba un combate entre ambos.

José Benavidez le da con todo a su Canelo

Asimismo, José Benavidez, padre del boxeador, también ha sido muy crítico en el último tiempo con la actitud de Saúl Álvarez: "Canelo puede llegar hasta los 50, 40 años, si le siguen poniendo rivales acomodados, a rivales ingleses, así como lo han estado haciendo. Puede llegar para gran rato, y las peleas se pueden mirar igual, van a buscar a peleadores a los que pueda ganarle", afirmó en diálogo con Izquierdazo.