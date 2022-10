El próximo cinco de noviembre vuelve al ring Gilberto Ramírez para retar a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, el mazatleco no peleó y su entrenador, Óscar de la Hoya, se ilusiona y piensa en que su peleador busque la pelea contra Canelo Álvarez.

Sin duda en Arabia Saudita, el Zurdo tendrá una de las peleas más importantes de su carrera debido a que irá como retador frente a uno de los mejores peleadores de la actualidad. Enfrente llega un boxeador que viene de vencer por amplio margen a un tapatío que no le encontró la vuelta.

Debido a esto, Óscar de la Hoya considera que el mexicano ganará el próximo cinco de noviembre. “No solo por su tamaño, no solo porque es zurdo, su poder, sino que me gusta la forma en que mueve los pies”, expresó a ESNEWS Y agregó: “Me gusta la forma en que está lanzando combinaciones. Está siendo muy escurridizo. Bivol es un luchador que quiere esperarte. Quiere cometer un error, como esperaría a Canelo”.

Por otro lado, el CEO de Golden Boy Promotion habló de Saúl Álvarez y dijo que el mazatleco no irá buscarlo con una sola mano, sino que llevará varias combinaciones para noquearlo. Por último, comentó que estaría preocupado si las apuestas van 10 a uno contra el mexicano.

“Si fuera diez a uno, estaría un poco (preocupado), pero ¿tres a uno? Voy a ir con Zurdo para quizás noquear a Bivol. Me encantaría hacer Zurdo vs. canela. Zurdo vs. Canelo el próximo año sería enorme. Una guerra mexicana total”, dijo Óscar de la Hoya. Y añadió: “Creo firmemente que Zurdo puede ponerle un número a Canelo. Creo que puede noquearlo. Quiero decir, Zurdo es un tipo grande. Se ve desgarrado; él está mirando rápido; se ve fuerte. Me encantaría ver esa pelea”.