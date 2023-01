Al igual que en los últimos nueve años, una de las grandes preguntas que aparece en el mundo del boxeo es contra quién volverá el regreso Canelo Álvarez a los cuadriláteros en la gran semana de mayo. Por otro lado, mientras se habla de John Ryder, Eddie Hearn sorprendió en las últimas horas al nombrar otro peleador que se encuentra hoy sin promotora.

"Ese es el plan. Lo hemos estado hablando con Eddy Reynoso y el equipo de Canelo recientemente. Estamos negociando esa pelea con John Ryder. Hay más opciones, pero es una pelea mandatoria y estamos intentando ofrecerles un gran acuerdo", expresó el británico a DAZN Boxing Show. Y agregó: “Reino Unido, en el Medio Oriente, inclusive en México. Canelo puede pelear donde sea, pero siempre ha habido un plan para llevarlo alrededor del mundo y me gustaría ser parte de eso".

Por otra parte, en las últimas horas Eddie Hearn se animó en pensar en otro nombre para el futuro de Canelo Álvarez. Se trata de Edgar Berlanga quien acaba de anunciar que se separó de común acuerdo con Bob Arum y Top Rank, por lo que el empresario del Viejo Continente se animó a pensar en una pelea entre el tapatío y el puertorriqueño.

“Mi teléfono se volvió loco anoche con la gente diciendo que había firmado a Edgar Berlanga”, comenzó a Boxing Social. Y agregó: “No, no he tenido ninguna conversación con Edgar Berlanga o su equipo. Keith Connolly es su manejador y lo conozco bastante bien. Buen peleador, emocionante. Mira, Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga es una gran pelea en México y Puerto Rico. Pero no he tenido ninguna conversación con él”.

Eddie Hearn habló de Munguia vs. Bivol

Luego de que Óscar de la Hoya haya dicho que Munguia le podía hacer frente a Dmitry Bivol, Eddie Hearn dio una respuesta sobre esta posibles pelea. “Sí, estaría feliz de realizar esa pelea. Munguía, es un poco extraño lo que han hecho con él. Me agrada, pienso que es emocionante. Para mí, Munguía contra Canelo, Munguía contra Golovkin, pero Munguía contra Bivol, no tendría oportunidad de ganar un round contra Dmitry Bivol”, expresó Eddie Hearn.