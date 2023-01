A lo largo de 2022 se habló de la posibilidad de que se lleve adelante la pelea entre Jake Paul y Tommy Fury. Finalmente, luego de varias semanas se confirmó que fecha y sede para llevar adelante la pelea entre el polémico youtuber y hermano de Tyson Fury, campeón del mundo de los pesados del CMB.

"Va a ser una pelea entretenida y espero que Tommy logre romperlo. Si no lo hace, puede quedarse a vivir en Arabia Saudita", expresó el Rey de los Gitanos TalkSports. Y agregó: “No he visto que se haya anunciado oficialmente, pero escuché que el anuncio es inminente y finalmente lo van a conseguir. Son dos personas de Youtube, luchando por ver quién será el Rey de los Youtubers".

Finalmente, en el día de hoy, 27 de enero, se hizo oficial la fecha del combate entre Jake Paul y Tommy Fury que se llevará adelante el próximo 26 de febrero en Arabia Saudita. Tras confirmarse la pelea, el estadounidense habló en su redes sociales para maracar que llegó el momento de la verdad y que si gana retirará al británico.

“Después de múltiples intentos de buscar a Tommy Fury en el ring, el momento de la verdad ha llegado”, comenzó el youtuber. Y agregó: “Fumbles no tiene excusas ahora. El bebé nació. El dinero es inmenso. Migración no es un problema. Tyson Fury se ha prometido y a su papá John que Tommy se retirará del boxeo y cambiarán su apellido si no puede vencer a un YouTuber. El sábado iré a Londres para ver a los ojos a los tres Fury y estrechar su mano para que prometan eso”.

El combate será promocionado por Top Rank, empresa que promociona junto a Frank Warren a Tyson Fury, y llegará a la pantalla de todos los fanáticos mediante ESPN. De esta manera, Eddie Hearn, amigo de Jake Paul, quedó afuera del negocio.