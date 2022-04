Saúl Álvarez se mantiene concentrado en lo que será su estreno en el 2022 cuando rete a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado, mientras el mundo del boxeo lo critica por no darle una oportunidad al Bandera Roja. Mientras que Eddy Reynoso y su boxeador destacan que el Bandera Roja no es rival para él, Oleksandr Gvozdyk dijo quería un rival complicadísimo para el mexicano.

Previo a su victoria ante Caleb Plant, la gran pregunta que se hacía el mundo del boxeo era ante quién pondría en juego su unificación. Sin embargo, el tapatío no se quedó en las 168 libras y decidió ir a las 175 libras en busca de su segundo cetro en las en los medios pesado.

A pesar de esto, David Benavidez le poder a Canelo Álvarez una oportunidad, mientras que Oleksandr Gvozdyk, quien hace sparring con el tapatío, comentó que le haría una gran pelea. “Muy bueno. Sí, me pateó el trasero, por cierto. Hicimos sparring, es un peleador con grandes habilidades. Tiene la habilidad de absorber golpes que son buenos. Pienso que sería un gran oponente para Canelo. Es el único tipo que pueda derrotar a Canelo, que le puede causar problemas”, expresó a ESNEWS.

Y agregó: “No lo llamaría golpeador. No puedo decir que no pega duro, pero tira muchos golpes que son muy precisos y cuando acumulas muchos de esos golpes, entonces consigues derribarlo. Por un solo golpe no puedo decir que pega duro, pero sabe cómo aterrizar sus golpes en el momento correcto”.

Canelo Álvarez habló de Gennady Golovkin

El mexicano habló del Gennady Golovkin y dijo que no piensa en él y que no le sorprende nada de su boxeo. “No estoy impresionado. Pero él lució bien, lució fuerte. Pero nunca voy a estar impresionado. Entonces, nunca me voy impresiona sobre él. Sé lo que él hace y sé que es un peleador fuerte. Sé qué clase de peleador él es, pero no voy estar impresionado porque lo conozco”,comentó en el día de ayer.