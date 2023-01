Trilogías como las de Muhamad Ali vs Joe Frazier, Erick Morales vs Marco Antonio Barrera, Sugar Ray Leonard vs Roberto Durán, y Manny Pacquiao vs Juan Manuel Márquez, quienes luego se enfrentarían en una ocasión más, han marcado a fuego la historia del boxeo y su relación con los fanáticos.

Más recientemente se han concretado otras trilogías de gran atractivo para los espectadores, como la de Tyson Fury con Deontay Wilder, la de Gallo Estrada con Chocolatito González y la de Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin pese a que ese tercer combate pareció llegar demasiado tarde.

Al igual que los combates de unificación de títulos y la beneficiosa moda de pelear por un campeonato mundial indiscutible; una trilogía entre dos peleadores de élite y aclamados por el público le hace muy bien al boxeo tanto a nivel deportivo como comercial. En ello parece estar pensando Oscar De La Hoya, quien se animó a pronosticar cuál será la próxima gran trilogía.

Según el Golden Boy, será entre Ryan García, peleador de su promotora, y Gervonta Davis, campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB, quienes recién ahora están ultimando detalles para verse las caras por primera vez arriba de un cuadrilátero pero que según el excampeón mundial de seis divisiones están llamados a medirse un par de veces más.

"Veo ésta como una pelea muy pareja. Obviamente, mi chico Ryan García va a ganar, pero veo que se puede dar una trilogía. Es de ese tipo de peleas porque ambos chicos están invictos, ambos chicos son jóvenes y ambos son apasionados en lo que hacen. Ambos chicos tienen una gran base de fans. Esta es una trilogía. Ryan gana, hay una revancha. Revancha inmediata, vamos, hagámoslo. ¿Por qué no?”, expresó en diálogo con FightHype.