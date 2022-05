El estadounidense Abdullah Mason noqueó al argentino Luciano Ramos en la previa de Valdez vs. Stevenson. El sudamericano atacó a su rival tras la decisión arbitral.

Óscar Valdez vs. Shakur Stevenso: el argentino Ramos perdió por KO y agredió a su rival tras la pelea

En la noche de hoy el MGM Grand se empieza calentar en la previa de Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson por los Títulos Mundiales CMB, OMB y The Ring Súper Pluma. Por otra parte, en el inicio de la velada el estadounidense Manson noqueó al argentino Luciano Ramos y tras la pelea el sudamericano atacó a su rival.

La noche en Las Vegas comienza a tomar calor y el joven de 18 años no tuvo piedad ante el peleador albiceleste, quien no pudo hacer mucho ante un adversario que le golpeó con mucho poder en el rostro y el cuerpo. Tras algunos minutos, el nacido en Ohio se llevó al argentino contra las cuerdas y el árbitro decidió para el combate acertadamente ya que no podía mantenerse en pie.

Lo llamativo sucedió post combate ya que Luciano Ramos no estaba de acuerdo con la decisión del réferi y atacó a Manson, quien se encontraba festejando. Tras la agresión su entrenador lo abrazó y le ordenó que vaya a su esquina.