Gervonta Davis, la figura más convocante que hay actualmente en la división de peso ligero, viene de noquear en el noveno asalto a Héctor Luis García el último sábado en Washington y se dijo listo para hacer en abril un combate ante Ryan García que está llamado a ser el más taquillero del año.

Pero más allá de lo que Tank factura, a nivel deportivo solo ostenta un título mundial secundario de la AMB y ya hay quienes empiezan a poner en duda, entre ellos el propio Ryan García, la calidad de la oposición que ha tenido en su carrera. Como contrapunto, Devin Haney es el campeón mundial indiscutible de la división, acumulando los cinturones principales de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB; pero está muy lejos de ser el favorito de los fanáticos.

De hecho, en sus últimas declaraciones a la prensa el propio Gervonta Davis menospreció a Devin Haney, lo que podría preparar el terreno para comenzar a negociar otro megacombate a futuro, especialmente si Tank sale ganador de su enfrentamiento con Ryan García que podría pactarse en un peso especial.

“Le dieron a Devin un cinturón. No luchó por su cinturón. Cuando se volvió indiscutible, esperó a que Kambosos ganara los cinturones. Cuando Teófimo López Jr tenía los cinturones, no peleaban. Tan pronto como peleó con Kambosos, podría haber peleado con Teófimo. Ambos están del mismo lado", señaló en diálogo con Brian Custer poniendo en duda el modo en que su compatriota se volvió indiscutible.

Y agregó: "Por supuesto que él tiene todos esos cinturones ahora, pero la gente todavía no lo conoce. No puede pelear ni en su ciudad natal, ni siquiera puede venderlo. Son solo golpes contra mí. Él sabe quién es el verdadero campeón. ¿Entiendes a lo que me refiero?"