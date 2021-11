Después de que Eddy Reynoso dijera que Benavídez no se ganó la pelea contra Canelo, su padre salió al cruce y disparó con todo.

Hace pocos días, Eddy Reynoso retó oficialmente a Ilunga Makabu para pelear contra Canelo Álvarez por el título crucero del CMB, y para buena parte del mundo del boxeo quedó la idea de que el oponente debía ser David Benavidez, quien llegó a ostentar el título supermediano de esa organización, el cual perdió por no dar el peso en el año 2020.

De hecho, el entrenador del tapatío se hizo eco de esas voces y se encargó de decir que el mexico-estadounidense no merecía ese combate ya que no había tenido una pelea de peso que lo avale para exigirlo. Pocas horas después, el entorno de Saúl recibió una dura respuesta con acusaciones incluídas.

José Benavidez, padre del boxeador, prendió su máquina de dardos para arremeter contra Canelo Álvarez y la gente que lo conduce, al señalar que históricamente evitan enfrentar a los mejores peleadores y solo por eso han construido su historia llena de conquistas

“Eso es lo que se conoce que se hace (Team Canelo) en la historia al evitar a los buenos peleadores. Todos saben lo que ha pasado. No pienso que ellos van a respetar a la gente y no pienso que sea el campeón de la gente”, disparó el papá de Benavidez para AKHi TV.

Canelo debería agradecerle a Benavidez

El cinturón de 168 libras de la CMB fue ostentado por David Benavidez hasta agosto del 2020, momento en el que se lo retiraron tras no dar el peso para el combate de defensa ante Alexis Angulo. Después de eso, Saúl Álvarez se hizo con el mismo cuando derrotó a Callum Smith, y José no olvida ese aprovechamiento.

“Si David no hubiera perdido ese cinturón. (CMB), Canelo no estaría donde está ahora. Debería agradecernos y darnos esa pelea. David dejó el cinturón y él aprovechó esa oportunidad. ‘Canelo’ no sabría si estar en 160, 168 o 175. Pero bueno, ahora es el rey de la división y nosotros queremos esa pelea”, dijo Benavidez a Fighthype.