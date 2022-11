Canelo Álvarez viene de tener un año irregular debido a que perdió contra Dmitry Bivol el siete de mayo, mientras que derrotó a Gennady Golovkin por puntos el pasado 17 de septiembre. Por otro lado, David Benavidez le lanzó fuerte advertencia al mexicano al marcar que será peligroso el combate contra el ruso en las 168 libras.

Lo sucedido en el estreno del tapatío en el 2022 sin duda fue como un baldazo de agua fría luego de que el Campeón del Mundo AMB haya superado sin problemas al mexicano. A su vez, en su vuelta contra el kazajo no mostró su mejor versión, pero sí volvió a las bases de boxeo de lanzar varios golpes.

Por otra parte, David Benavidez, quien se prepara para enfrentar a Caleb Plant, comentó que Canelo la puede pasar muy mal contra Bivol en las 168 libras. “Canelo podría tenerlo más difícil con Bivol en las 168. Si se hace esa revancha deberían hacerla en las 175. Aunque pierda algo de fuerza, bajar de peso solo haría que Bivol fuera más rápido, más elusivo y hasta más complicado”, consideró el Bandera Roja a FightHype.

Y agregó: “Canelo no tuvo la estrategia correcta con Bivol y solo quería debilitar el brazo y dar un golpe duro. Pero para ganarle, debe pelear como lo hizo contra Golovkin y tirar más golpes para castigarlo e irlo cansando de poco a poco”. Por último, habló sobre la posible revancha entre ambos y cree que el ruso es mucho mejor.

“No creo que cambiaría mucho la cosa en una revancha entre Canelo y Bivol. No creo que no haya estado motivado para la pelea, solo creo que Bivol es un mejor peleador actualmente”, cerró David Benavidez quien no dudó en lanzar fuertes advertencias para Canelo Álvarez.