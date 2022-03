Para este 2022 se esperaba un interesante año para Julio César Chávez Jr debido a que a se habla de una posible pelea con Jake Paul. Sin embargo, su padre confirmó que su hijo está en rehabilitación y contó el duro momento que se vive, mientras que, en las últimas horas, su hermano, Omar, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Sin duda que es muy llamativo la situación que vive el excampeón del mundo de los medianos ya que se encontraba a una firma de vivir una mega pelea contra uno de los youtuber del momento. Sin embargo, los meses pasaron y se supo, por su padre, que el nacido en Sinaloa terminó nuevamente internado en un programa de rehabilitación.

“Aunque lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, pero en eso estoy. No hay que dejar que nuestros hijos empiecen con esos temas porque está cabrón detenerlo”, comentó la Leyenda del Boxeo según lo informado por Diario Récord el pasado 16 de marzo. Es más, Chávez comentó, en Un Round Más, que su hijo tenía grandes facultades para ser un terrible boxeador.

Por otro lado, en las últimas horas quien le envió un mensaje de fuerza muy sentido fue su hermano, Omar, por lo que se entiende que la situación que vive Chávez Jr es preocupante. “Te quiero y te extraño. Ojalá y estés bien y salgas mejor”, expresó Omar en su cuenta de Instagram con un video de su hermano.

Julio César Chávez contó dónde está su hijo

El pasado tres de marzo, Julio César Chávez habló en sus redes sociales mientras entrenaba con su nieto y explicó dónde se estaba su hijo."Mi hijo está en un programa de recuperación, recuperándose, primeramente, Dios muy pronto va a estar muy bien y él va a poder hablar con todos ustedes", expresó.