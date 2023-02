Llega un nuevo sábado y, como nos tienen acostumbrado, hay una nueva pelea mundialista que se lleva todos los focos. En esta ocasión el Madison Square Garden será el anfitrión cuando la puertorriqueña Amanda Serrano y la mexicana Erika Hernández unifiquen por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Pluma.

A su vez, en la misma cartelera, la cual tiene nueve combates en total, se llevará adelante el choque entre Alycia Baumgardner y Elthem Makhaled por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Superpluma.

Boxeo: las peleas de HOY 3 de febrero

Amanda Serrano vs. Erika Hernández: Títulos Mundiales Pluma AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring desde las 20:50 hora del centro de México por DAZN.

Alycia Baumgardner vs. Elthem Makhaled: Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Superpluma desde las 20:50 hora del centro de México por DAZN.

¿Cómo llegan Amanda Serrano y Erika Hernández?

A este combate, Amanda Serrano llega con un récord de 43 peleas ganadas, 30 por KO, tres derrotas y un empate, mientras que Érika Hernandez con 15 victorias, tres por la vía rápida, y una derrota.