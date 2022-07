En las últimas horas, Rey Vargas mencionó que no solo le atrae enfrentar a Leo Santa Cruz, sino que también a Emanuel Navarrete.

¡Quiere sus cabezas! Rey Vargas no solo pide a Leo Santa Cruz, sino que también a monarca mexicano

El último fin de semana, Rey Vargas volvió a demostrar que merece tener un título mundial CMB luego de vencer a Mark Magsayo en el peso pluma. Por otra parte, luego de su victoria, el mexicano quiere la cabeza de Leo Santa Cruz, a quien desafió post victoria contra el filipino, y en las últimas horas mencionó a Emanuel Navarrete como un rival a vencer.

A lo largo de su carrera, el peleador de Otumba no tuvo grandes desafíos a lo largo de su reinado en el peso súper gallo, es por esto que no es casualidad que haya pedido al Terremoto. “No tengo palabras, gracias don Nacho, éste es el segundo cinturón en mi vida; el primero no lo disfruté, pero éste es mi vida. Espero que ahora pueda unificar con leo Santa Cruz”, comentó el monarca del Consejo Mundial del Boxeo luego de salir con la mano en alto en las tarjetas.

Por otra parte, en las últimas horas, Rey Vargas comentó que no le atrae enfrentar a Brandon Figueroa debido a que está por debajo de su nivel. “No se minimiza a nadie. Brandon es gran peleador, pero estoy en el momento de mi carrera donde necesito rivales que ofrezcan lo mismo que yo”, expresó el mexicano sobre su retador mandatario, según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “Creo que Leo es la posibilidad. Los dos estamos en lo alto, somos mexicanos y habrá garantía de espectáculo”. A su vez, el peleador de Nacho Beristain mencionó a Emmanuel Navarrete, Campeón del Mundo Pluma OMB, y que le gustaría enfrentarlo.

“Vamos a buscar la unificación. Hemos buscado hace tiempo la de Leo, una pelea muy buena entre mexicanos. (…) Sí, él está también en pluma y es campeón. Igual con el Vaquero, cualquiera de las dos peleas es agradable para unificar”, concluyó.