Aunque hizo mucho para tener su oportunidad ante Gervonta Davis, finalmente Ryan García poco pudo hacer ante el boxeador estadounidense. El joven californiano, de ascendencia mexicana, cayó derrotado por nocaut y tomó una importante decisión para su futuro: ya no tendrá a Joe Goossen como entrenador.

En diálogo con Dan Rafael para el podcast Big Fight Weekend, Goossen dio detalles acerca de cómo fue su charla con Ryan García: “No me dijo que estaba despedido, porque ese es un término muy duro. Sí me dijo que buscaría un nuevo entrenador, eso sí, pero no fue en términos duros. Normalmente, si hay algo que le irrita o le enoja a un peleador, él no te va a llamar personalmente. Pero si te respeta, disfruta tu compañía, él hará lo correcto. Y Ryan hizo lo correcto al llamarme”, destacó.

Pese a que hacía poco que Ryan García había vuelto con Goossen, tras separarse del Canelo Team, el entrenador se esperaba una decisión así tras la caída ante Gervonta Davis: “Los dos sabíamos en qué iba a terminar esta situación, yo estaba consciente de eso, no me sorprendió. Si las cosas se hubieran dado de forma diferente, la situación también sería distinta". De todas formas, el entrenador de 69 años valoró: "Fue una llamada agradable. No hubo animadversión, ni palabras duras. Había mucho que no teníamos que decirnos. Lo entiendo, él me entiende, y él entiende cómo debe hablarme", reflexionó.

Cree que Ryan García no tomó sólo la decisión

Por otro lado, Joe Goossen cree que la decisión de separar los caminos no fue tomada por Ryan García en solitario: “Había muchos detalles que atenderse, él tiene muchas voces a las que debe escuchar, y eso lo entiendo. Y estoy seguro que no fue una decisión que Ryan tomó solo, aunque no le pregunté. Pero nunca sabes. Pudo ser un consenso general dentro de su equipo. Pero está bien, yo estoy bien".

Pese a que dejarán de trabajar juntos, Goossen habló muy bien sobre el joven boxeador: "No siento nada más que admiración por Ryan García. Realmente me agrada el chico. Yo le dije a Ryan que era un hombre de verdad, porque se requiere de mucha rectitud para levantar el teléfono y llamarme. Analizamos por qué pasó una cosa o la otra. Siempre seré amigo de Ryan. Lo tuve en mi gimnasio cuando tenía 17 años. Soy el que lo alentó a volverse profesional antes de cumplir 18. Ryan y yo siempre seremos amigos, y siempre tendremos una conexión personal, y aprecio eso. Ryan es un chico muy especial, es realmente brillante, apela a muchos de mis sentidos, y es un tremendo peleador y atleta", analizó el entrenador.