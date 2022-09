El próximo sábado 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin protagonizarán por fin la trilogía de combates entre ambos por la que tantos años esperaron los fanáticos del boxeo, en la que el mexicano estará exponiendo su campeónato mundial indiscutible de peso súper mediano.

Si bien para el kazajo será la primera pelea en las 168 libras, son muchos los que creen, incluído el propio Canelo, que ese cambio de división a sus 40 años lejos de perjudicarlo lo hará sentirse más poderoso. Tal vez por eso el promotor Eddie Hearn, que organiza la velada desde MatchRoom Boxing, dijo que no hay manera de que el combate complete los 12 asaltos, sea que la definición llegue de un lado o del otro.

Si se piensa en un desenlace con nocaut de Golovkin, los pronósticos indican que debería producirse en las primeras rondas, pues cuanto más avance el combate más favorecido saldrá Canelo. En acuerdo con ese análisis, el reconocido entrenador Robert García se atrevió a adelantar cuál podría ser el plan de Triple G en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Pienso que Golovkin buscará hacer todo en cuatro o cinco rounds. Pienso que él sabe que por la edad que tiene su cuerpo no le va a rendir toda la pelea, por más bien preparado que esté. Su cuerpo, a los 40, no puede responder tanto. Dará todo en las primeras seis o cinco rondas, si hay combate después de eso será todo de Canelo", dijo en diálogo con Izquierdazo.

Y agregó: "Golovkin va a dar todo de su parte. Tiene tremendo corazón, talento, pegada. Tiene todo. Lo único que le juega en contra es la edad. Pero no me sorprendería que pueda pasar cualquier cosa. Yo pienso que Canelo gana y hasta que lo va a parar. Quizás no lo noquea, pero el mismo referí puede parar la pelea".