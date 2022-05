Después del aplazamiento producto de una denuncia que recayó en su contra por agresión sexual a una mujer, del que salió ileso por considerar la justicia que había falta de prueba, Rolando Romero tendrá el próximo 28 de mayo la oportunidad de verse finalmente las caras con Gervonta Davis, a quien desde hace ya varios meses viene declarándose capaz de vencer y arrebatarle su invicto.

En dicho combate, que tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Rolly buscará además arrebatar a Tank el título mundial Regular de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, auqnue muy probablemente este sea un cinturón que dejará de existir a la brevedad por la decisión del organismo de dejar solo un campeón por división.

Fiel a su estilo de bravucón, que al menos hasta ahora ha sabido justificar arriba del cuadrilátero, Romero se mostró plenamente confiado en que le propinará a Gervonta Davis la primera derrota de su carrera. No solo eso, sino que dijo que lo noqueará. No solo eso, porque le sumó que lo hará en el primer asalto. ¡Y no solo eso! Porque dijo que lo hará con el primer golpe de poder que logre conectarle.

"Un asalto. Si digo que lo haré, lo haré", dijo durante una rueda de medios que se realizó este martes en el Mayweather Boxing Gym. Y para hacer todavía más difícil de creer su predicción, por no decir imposible, agregó: "Se va a ir noqueado con el primer puñetazo que le de".

Rolly Romero dijo que Tank Davis nunca enfrentó a un peleador de su nivel

La confianza de Rolando Romero en acabar con el invicto de Gervonta Davis, y dejemos de lado su ridícula predicción de nocaut al primer golpe, se cimenta en que considera que este nunca antes se enfrentó a un peleador de su nivel. “Dime una pelea en la que no le den puñetazos, de tipos más pequeños que no tienen ni poder, ni nada. Soy mucho más preciso que todos los demás con los que ha peleado. Soy mucho más explosivo, mucho más fuerte, mucho más grande que todos los demás. Es solo sentido común”, aseguró.