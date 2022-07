Ryan García no podría estar más orgulloso de su decisión de abandonar el Canelo Team. Al menos así lo expresa cada vez que se refiere a sus entrenamientos con Joe Goosen, más allá de no haber dejado la mejor imagen en la primera pelea que realizó bajó mando de su nuevo entrenador, que terminó con victoria en decisión unánime sobre Emmanuel Tagoe.

El californiano asegura haber hecho los ajustes necesarios para que su próxima pelea ante Javier Fortuna, que tendrá lugar este sábado 16 de julio en la Crypto.com Arena de Los Angeles, sea un examen superador que lo ponga en buena posición para ir en busca del gran objetivo que se trazó para este año: tener oportunidad de enfrentar a Gervonta Davis.

Como parte de ese trabajo, aseguró que con Joe Goosen ha hecho mucho hincapié en algo que no tenía tan en cuenta cuando se entrenaba con el Canelo Team, a las órdenes de Eddy Reynoso. "Nos estamos enfocando en pequeños detalles y técnicas, y habilidades defensivas que quizás no me importaron antes porque era muy rápido", explicó en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Simplemente no me importaba si tenía la mano levantada o no. Simplemente iban a ser noqueados. Pero he querido ser honesto conmigo mismo y entender que puede haber otro tipo rápido por ahí, que podría contrarrestarme con un tiro. Debo tener cuidado con un golpe de regreso. Creo que eso es lo principal en lo que me he estado enfocando".