Saúl Álvarez ha estado en boca de todos debido a que diferentes reportes dan por hecho que tendría cerrado su pelea para su estreno en el 2022. Esto llevó a Canelo a romper el silencio y desmentir los rumores que surgieron en la última semana. Además, no dudó en decirle mentiroso a uno de los periodistas más importante de Estados Unidos.

“No hay acuerdo, aún estoy negociando. No le mientas a la gente. El día que esté todo firmado, ese día voy a les avisaré, pero por ahora no hay nada concreto”, expresó el mexicano al retuitear un tuit de Mike Coppinger, reconocido reportero de ESPN, quien había dicho que no se anunciaba el acuerdo porque Gennady Golovkin no estaba de acuerdo con el trato.

Por otro lado, lo que si sabe con certeza es que Saúl Canelo Álvarez y Eddy Reynoso recibieron dos ofertas muy suculentas para un 2022 muy atractivos para la dupla más importante del boxeo. Debido a esto, repasamos cuáles son las millonarias ofertas que recibió de Matchroom Boxing y Premier Boxing Champions.

La relación entre Eddie Hearn y Saúl Álvarez es muy buena, por lo que el tapatío decidió hacer tres peleas con el empresario británico. Debido a esto, Matchroom Boxing le ofreció dos peleas para el 2022, por lo que le garantizaba cerca de 80 millones como pago por pelear primero ante Dmitry Bivol y luego realizar la trilogía contra Gennady Golovkin.

Al igual que Matchroom Boxing, el negocio que realizaron Al Haymon y Saúl Álvarez fue un éxicito debido a que realizaron una recaudación en venta de PPV. Debido a esto, PBC le ofreció al tapatío 100 millones de dólares para enfrentar a Jermall Charlo el próximo siete de mayo y en septiembre a David Benavidez.