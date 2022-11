En el día de ayer el Consejo Mundial del Boxeo confirmó la pelea eliminatoria mundialista entre Isaac Cruz y Shakur Stevenson para poder enfrentar a por el Título Ligero que le pertenece a Devin Haney. Por otro lado, luego del anuncio, el estadounidense le envió un mensaje al mexicano y le lanzó una advertencia a un fanático del Pitbull. ¡No se guardó nada!

Sin duda la ordenanza llamó la atención debido a que no hay que olvidar que ambos boxeadores trabajan con promotoras distintas. Esto lleva a que ninguno se quiera enfrentar porque trabajan con diferentes televisoras que venden el PPV y no quieren compartir las ganancias que generan.

Por otra parte, luego del anuncio de la pelea mandatario quien apareció en las redes sociales fue Shakur Stevenson para dejar varios tiros. Por un lado, le advirtió al Pitbull Cruz que no le tiene miedo a nadie, mientras que a un fanático del mexicano le dijo que después se va tener que retractar y dar crédito de su pelea.

“No me agacho y esquivo a nadie”, expresó el estadounidense luego de que le hayan cuestionado si iba a enfrentar al Pitbull Cruz. Y agregó: “Póngalos frente a mí. Voy a mostrarles lo que he estado diciendo todo este tiempo”. A su vez, luego de que comenzara a circular la información muchos aficionados comenzaron a comentarle que no iba salir limpio de esa pelea.

“Buena suerte con eso”, le comentó un usuario con un gift de Isaac Cruz, por lo que el excampeón del mundo pluma salió al cruce en Twitter. “Solo asegúrense de darme mi crédito”, respondió Shakur Stevenson en referencia a darle el crédito de vencer al mexicano y estar en lo alto del ranking Libra por Libra.