Los jugadores de futbol actualmente pueden tener varios ciclos a lo largo de su carrera profesional. En algunos presentarán sus mejores versiones mientras que en otros tengas pasos más que olvidables. En este caso, un jugador ventiló su experiencia en un equipo de la Liga MX.

ver también Llegó el primer refuerzo a Monterrey: Rayados cerró el fichaje de Luis Reyes, histórico de Atlas

Matías Vuoso, ex jugador de 43 años, con pasado en varios clubes de la Primera División de México, contó en Yosgart Gutiérrez para el podcast El RePortero su paso por un club que juega en la elite. Y se trata de Atlas, entidad de Guadalajara que ha sido bicampeón hace poco.

Así arremetió contra los Zorros: “Sin ánimos de menospreciar, era un equipo amateur“. Y continuó dando detalles de su ciclo: “Llegábamos a entrenar y no teníamos cancha, entrenaba la gente del club y no nos la daban. Nos íbamos a otros lados”.

Publicidad

Publicidad

Además, dio detalles en cuanto a los cumplimientos de los contratos: “El tema de los pagos a mí no me había pasado nunca, jugué en América y Santos y no me fallaban ni medio día, no fallaban nunca”. “Llego al Atlas y viví todos esos detalles. Pero me gustaba porque llevaba a mis hijos a la escuela, al club“, añadió en una mezcla de resignación y tranquilidad.

También se dio el lugar de contar una anécdota de esos tiempos: “Los primeros seis meses, cuando llega Tomás Boy, no habían pagado durante no sé cuánto tiempo, se juntó el equipo para decidir no ir a la pretemporada si no pagaban y yo les pregunté: ¿Están seguros? ¿Todos tienen huevos? Si a todos les pagan menos a uno, ¿no vamos a ir? Y dijeron que sí“.

Publicidad

Publicidad

“Después, me buscaron los referentes del equipo y me dijeron ‘al único que no le pagaron es a ti, pero tenemos que ir a la pretemporada'”. “Yo acepté a ir, el único que no había cobrado era yo, de los seis meses que llevaba en el club, me debían cuatro“, concluyó.

ver también Carlos Orrantía fue presentado en Atlas y le dejó un mensaje a la afición rojinegra

¿Cómo fue el paso de Matías Vuoso en Atlas?

Tras jugar entre 2012 y 2014, el futbolista sumó 65 partidos en la institución rojinegra, donde aportó 12 goles y 5 asistencias en un ciclo con altibajos por las situaciones extradeportivas. Luego de Atlas, partió a Jaguares de Chiapas, donde se mantuvo por un año.