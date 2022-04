Shakur Stevenson cree que Oscar Valdez en realidad no quería unificar títulos mundiales contra él y opinó que fueron Canelo Álvarez y Eddy Reynoso quienes lo presionaron para que tomara la pelea.

El próximo sábado 30 de abril, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, habrá un combate de altísimo voltaje cuando Shakur Stevenson, monarca de la OMB, y Oscar Valdez, dueño del cinturón del CMB, se vean las caras sobre el cuadrilátero para unificar títulos mundiales en la división de peso súper pluma.

Para terminar de calentar la semana de la pelea, el estadounidense deslizó que, a diferencia de lo que ha dicho públicamente el mexicano, Valdez en realidad hubiera preferido no tener que enfrentarlo, solo que terminó cediendo a la presión que ejercieron desde su equipo para que tomara el desafío.

“Creo que su equipo, Canelo, Eddy Reynoso y los muchachos, le dijeron: ‘Necesitas esta pelea. Tienes que pelear con él. Como mexicano, somos guerreros. No retrocedemos ante ningún desafío. Entonces, creo que eso jugó un papel importante”, señaló Shakur Stevenson en diálogo con BoxingScene.

Para el estadounidense también fue determinante la exigencia de los fanáticos mexicanos, siempre deseosos de que sus representantes liberen grandes combates ante los mejores. “Simplemente siento que es mexicano y tiene gente a su alrededor a la que simplemente no le va a gustar permitirle seguir actuando como si no estuviera allí", remarcó.

Al ser ambos campeones parte del establo de boxeadores de Top Rank, las negociaciones para la unificación fueron relativamente sencillas. Es por eso que Shakur Stevenson cree que a Oscar Valdez no le quedó otra opción que aceptar, incluso cuando en su opinión hubiese preferido no hacerlo. “Siento que muchas otras personas querían que sucediera la pelea. Y siento que lo empujaron un poco hacia eso. No creo que él, sinceramente, realmente quisiera esta pelea”, aseveró.