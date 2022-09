Antes de vencer con autoridad a Robson Conceicao el último viernes en su newark natal, Shakur Stevenson dejó vacantes sus títulos mundiales de peso súper pluma de la OMB y el CMB por no dar el peso en la balanza y confirmó que esa iba a ser su última pelea en la categoría, por lo que próximamente se estará estrenando en el peso ligero.

Dada la jerarquía de Shakur, algo que confirma pelea tras pelea, se hace difícil no pensar en que su primera presentación en las 135 libras no vaya a ser ante alguno de los peleadores de gran renombre que allí se desempeñan. De hecho, no tardó en instalarse el rumor de un posible enfrentemiento ante Gervonta Davis.

En relación a ello, Bob Arum, quien promueve su carrera desde Top Rank, no tardó en salir a dejar en claro que no será nada fácil llegar a un acuerdo con los manejadores de Tank. “No creo que Ellerbe quiera que Tank Davis pelee contra Shakur. Haciendo un seguimiento de lo que han estado haciendo, hay una tendencia de su parte, porque están siguiendo el plan de juego de Mayweather, de mantenerse alejados, en este punto, de cualquier peleador que tenga buenas posibilidades de vencer a ‘Tank’ Davis. Y ese es Shakur", manifestó.

Y agregó: "Ahora, está bien, si quieren poner a 'Tank' Davis con una competencia más ligera, esa es su elección. No están haciendo nada malo. No le deben nada a nadie por no querer pelear con esos tres tipos (sumó a Devin haney y Ryan García). Pero, de nuevo, ese es el plan de Mayweather y no se puede decir nada más que realmente funcionó para Mayweather”.