Tras su última presentación, el publico del boxeo del boxeo esperaba que Saúl Álvarez regrese en el 2022 ante David Banavidez, pero finalmente será ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB de las 175 libras. A su vez, Eddy Reynoso ha comentado en más de una ocasión que el Bandera Roja no tiene un palmares para ganarse una oportunidad ante el tapatío.

Sin embargo, con el correr de los días los diferentes boxeadores, entrenadores y especialistas han mencionado que el peleador Phoenix tiene todo para hacerle una pelea complicada al mexicano. El último que mencionó esto fue Oleksandr Gvozdyk quien, en dialogo con ESNEWS, comentó que “Es muy bueno. Sí, me pateó el trasero, por cierto. Hicimos sparring, es un peleador con grandes habilidades. Tiene la habilidad de absorber golpes que son buenos. Pienso que sería un gran oponente para Canelo. Es el único tipo que pueda derrotar a Canelo, que le puede causar problemas”.

Por otro lado, en los últimos meses, Eddy Reynoso mencionó en más de una ocasión que David Benavidez no peleó con nadie para ganarse una oportunidad contra Canelo Álvarez. Debido a esto, el Bandera Roja quiere ser Campeón del Mundo Interino del CMB y enfrentar a Caleb Plant o Jermall Charlo para ganarse una chance contra el mexicano.

De todas maneras, en diálogos con No Puedes Jugar con Boxeo, Eddy Reynoso comentó que en el futuro podría darse la pelea. “Es una pelea interesante. Creo que es una pelea que tarde o temprano se va a dar. Nosotros tenemos otros planes de enfrentar a otros boxeadores, a lo mejor más buenos o a lo mejor más malos. Eso a veces la gente lo dice, pero creo que esa pelea una de las que se puede dar”, expresó sobre el Bandera Roja.

Eddy Reynoso tundió a los mexicanos que piden a Canelo

En la misma entrevista, Eddy Reynoso mencionó que no hay mexicano que pueda chocar contra Canelo Álvarez. “Creo que ahorita no hay ningún mexicano que esté al nivel del Canelo. En las 168 libras, no veo a ninguno ahorita. Jaime Munguía, creo que está en 160, está haciendo un gran papel ahí, creo que le falta tiempo para ir a las 168. No porque no tenga calidad, creo que debe hacer más, tiene que agarrar más experiencia y hacer su carrera en las 168”, finalizó.