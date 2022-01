Son muchos las teorías que hay sobre el siguiente rival de Saúl Canelo Álvarez, especialmente luego de que haya descartado subir a las 200 libras. A pesar de esto, uno de los planes que resuena fuertemente es el de su presencia en las 175 libras, por lo que Oleksandr Gvodzyk, exrival de Artur Beterbiev, explicó por qué el mexicano si podría ante el mejor de los medios pesados.

“No, en mayo vamos pelear y vamos a ver lo que va a pasar (…) No (en medio pesado o súper mediano), vamos a ver qué es lo que viene en las 175 o en las 168 libras. Lo mejor”, expresó Eddy Reynoso sobre el tapatío a ESNews cuando era consultado si finalmente pelearían ante Ilunga Makabu en las 200 libras.

Tras aquellas declaraciones en diciembre de 2021, ni Eddy Reynoso o Canelo Álvarez han adelantado quién será el rival que tendrá el peleador de Guadalajara en su estreno en el 2022. Por otro lado, se habla del mexicano en las 175 libras, por lo que Oleksandr Gvodzyk, excampeón del mundo CMB, explicó por qué el campeón unificado no podría con Artur Beterbiev.

“Pienso que, si Canelo sube, tendría muchas posibilidades de ser campeón ahí. Aunque Beterbiev sea más grande y más fuerte creo que tendría muchas opciones para ganarle. Canelo no es un tipo débil, creo que tiene todo para hacerlo bien ya lo demostró antes contra (Sergey) Kovalev”, expresó el excampeón a Fight Hub TV.

Y agregó: “Beterbiev es fuerte, pero creo que lo crucial para esa pelea sería la habilidad que tiene Canelo para boxear a este tipo de peleadores. También tiene un gran aguante y ya lo ha demostrado con gente que pega muy duro como (Gennady) Golovkin”. Por último, el ucraniano comentó que se habla mucho de la pegada del ruso, pero no es nada del otro mundo. “Beterbiev es fuerte físicamente pero no es un peleador explosivo. Creo que Bivol se le complicaría mucho más al Canelo. No creo que se dé, pero pues uno nunca sabe qué pasara con los peleadores”, finalizó Oleksandr Gvodzyk.