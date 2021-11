Mañana por la noche Terence Crawford regresa al ring para defender su Título mundial OMB Welter ante Shawn Porter. Por otra parte, a horas de chocar con su compatriota, el de Nebraska admitió que Canelo Álvarez es el mejor libra por libra, pero aclaró que en las próximas horas se volverá a meter en la discusión por ese lugar.

El Campeón de la Organización Mundial del Boxeo ha sido considerado en más de una ocasión como el mejor peleador. Sin embargo, una de las principales críticas que recibió era que su gran estilo de boxeo no desplegó ante ningún adversario que le haya hecho frente, a diferencia de Manny Pacquiao o Errol Spence Jr que tuvieron sus pruebas en las 147 libras.

Por otra parte, Terence Crawford tendrá su pelea más complicada el próximo mañana por la noche ante Shawn Porter, pero a horas de volver a subir al ring admitió que él no es el mejor libra por libra. “En este momento, Canelo es el número uno, después de que consiguió todos los títulos de la división, de la manera en que lo hizo. Pero como dije, dependiendo cómo gane este fin de semana, se definirá”, expresó el monarca de la OMB en conferencia de prensa.

“Bueno, estoy aquí. Tú sabes, algunas personas me tienen uno, otros me tienen dos, así que estoy aquí”, agregó el estadounidense al referirse que está en la pelea por el libra por libra. Cabe mencionar, que en el día de ayer dijo que no recibe el mérito que merece y que deberá enfrentar a Canelo Álvarez para recibir el mismo.

El mexicano viene pedir una oportunidad mundialista ante el campeón crucero Ilunga Makabu de la República Democrática del Congo, y le lanzó un mensaje a sus detractores. “En este momento puedo hacer lo que yo quiera. La verdad es que enfrenté a todos los campeones mundiales de las 168, a todos les arrebaté el título. Ahora hago lo que yo quiera, a ver si el otro año se da la pelea con David Benavidez”, comentó Canelo Álvarez en la 59 Convención Anual del CMB.