Tras vencer con un impresionante nocaut a Tyron Woodley en la revancha entre ambos, Jake Paul había anunciado que se tomaría varios meses antes de volver a pelear, tiempo que ha dedicado, entre otras cosas, a organizar el que se anuncia como el más grande combate en la historia del boxeo femenino, entre su apadrinada Amanda Serrano y la súper estrella irlandesa Katie Taylor.

Con ese evento programado ya para el próximo 30 de abril, nada menos que en el mítico Madison Square Garden, desde ShowTime avanzaron recientemente que el youtuber, invicto desde que se lanzó como boxeador, podría estar regresando a los cuadriláteros hacia finales de año. Los dos nombres que más habían sonado como sus posibles rivales eran los de Tommy Fury y Julio César Chávez Jr.

Sin embargo, fue ganando fuerza un rumor sobre la posibilidad de que Jake Paul realizara un combate de artes marciales mixtas y no de boxeo, en el que tendría como oponente nada menos que a Conor McGregor. Dana White, presidente de UFC con quien el youtuber tiene una muy mala relación mediática, se refirió a esto.

"Jake ni siquiera debería pelear contra Conor McGregor; estos muchachos son enormes y Conor McGregor pesa entre 145 y 155 libras", dijo negando de manera rotunda cualquier posibilidad de organizar ese combate. Y agregó: "Tenemos el negocio de deportes de combate más exitoso de todos los tiempos; lo que hacemos es completamente diferente a lo que Jake y su hermano Logan están haciendo".

Dana White se refirió a su pelea con Jake Paul

Dana White, presidente de UFC, ha sido flanco de reiterados ataques por parte de Jake Paul, quien lo acusa de ser un explotador de sus peleadores. Sin embargo, el empresario dijo no tener ningún problema personal con la súper estrella de las redes sociales. "No odio a ese niño. De hecho es un niño que está intentando ganar algo de dinero y yo jamás culparía a nadie por eso", le dijo a The Mirror.