Pasan las peleas, las épicas y los logros, pero Saúl Álvarez no termina de convencer a los fanáticos y colegas que él sigue siendo apunto con durísimas críticas. Esta vez fue el turno de Antonio Margarito, excampeón del mundo, quien salió a decir que el peleador de Guadalajara hubiera perdido por la vía rápida ante Óscar de la Hoya y Felix Trinidad.

Sin duda, las comparaciones nunca son sanas debido a que los contextos son distintos. De todas maneras, esto siempre ha sucedido y así lo ha vivido el peleador de Eddy Reynoso cuando se cuestionaba si estaba o no por encima por de lo logrado por Julio César Chávez.

Por otra parte, en el día de ayer, Antonio Margarito se metió en esta discusión, pero para decir que Canelo Álvarez no hubiera podido superar a Óscar de la Hoya y Felix Trinidad. “La verdad, si ahorita estuvieran Oscar De la Hoya o Tito Trinidad, Canelo Álvarez no les ganaría a ellos. Incluso peleó con (Gennady) Golovkin, ya no era el mismo, era un de 36 o 37 años, ya no es lo mismo cuando uno está en su apogeo”, expresó el excampeón del mundo a Boxing4Life.

Y agregó: “No tengo nada contra Canelo, pero si me pones a Óscar de la Hoya y Tito Trinidad, en el momento que está Canelo, éste no les gana a estos peleadores. Lo noquearían a Canelo, lo noquea Tito Trinidad y lo noquea Óscar de la Hoya. Para mí, no está al nivel que tuvieron ellos, no está al nivel que tuvo Tito Trinidad y no está al nivel que estuvo Óscar de la Hoya. A Canelo le han sabido escoger sus rivales. Tito Trinidad peleó con lo mejor que hubo, Canelo no”.

Por último, el expeleador de habló del choque entre el mexicano y Floyd Mayweather para recordar que él decía que no iba a poder con Money. “Cuando peleó Canelo con Floyd yo decía, ¿cómo le va a ganar? Me decían que sí le iba a ganar Canelo a Floyd, pero jamás en la vida le iba a ganar. A Óscar y Tito no les ganaba porque es otro nivel. A él le tocó la buena suerte de que no hay buenos peleadores en la época de Canelo, eso es lo que yo creo”.