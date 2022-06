Después de despachar a Rolando Romero con un espectacular nocaut en el sexto asalto, el pasado 28 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn, Gervonta Davis sencillamente se sentó a ver quiénes comenzarían a pararse en la fina para pedir la oportunidad de enfrentarlo. El primero en levantar la mano fue Ryan García, quien esa misma noche lo invitó a verse las caras a finales de año.

Está claro que a Tank podría interesarle también conseguir un tiro con Devin Haney, quien tras vencer en decisión unánime a George Kambosos en Australia se coronó como campeón mundial indiscutible de peso ligero. Pero entiende que tal vez no tenga esa oportunidad en lo inmediato y es por ello que analiza otros desafíos previos.

Quien probablemente haya tomado por sorpresa a Gervonta Davis fue el invicto dominicano Michel La Zarza Rivera, que además de tener un gran récord de 22 victorias sin empates ha ganado notoriedad mundial comparándose con Muhammad Ali, con quien ciertamente tiene un sorprendente parecido físico.

Rivera, que no terminó de lucir en su última victoria por decisión unánime sobre Joseph Adorno, en marzo, presionó a Tank para que lo enfrente o caso contrario deje vacante su título mundial Regular de la AMB en la división de peso ligero. “He estado esperando durante un año para convertirme en campeón mundial", avisó en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Es uno de mis sueños y la AMB me prometió una eliminatoria que no se ha dado. Soy el obligatorio para el título de Gervonta Davis para que pueda pelear conmigo o dejar vacante el título. Es un gran peleador, uno de los mejores de la división, pero soy un peleador con todas las cualidades necesarias para ganar el título. He estado esperando durante mucho tiempo mi oportunidad".