La Ciudad de México vive una verdadera fiesta del boxeo debido a que el Consejo Mundial del Boxeo dio inicio a su 59 Convención Anual. Por otro lado, en el medio de grandes figuras del deporte de los puños, Floyd Mayweather Jr y Julio César Chávez se mostraron interesados en hacer una exhibición. Además, Eddy Reynoso le puso más picante al decir que está dispuesto a entrenar al César ante Money.

Sin dudas, el nacido en Obregón marcó un antes y un después en la historia del noble arte debido a que con sus grandes peleas y palmares llevó a México a lo más alto en las grandes victorias ante enormes boxeadores. Por su parte, el estadounidense siempre dio que hablar por su defensa impoluta y su manera de ser que lo llevaron a ser una máquina de dinero.

Por otra parte, en el medio de la 59 Convención Anual del CMB, tanto Floyd Mayweather como Julio César Chávez se animaron a hablar de una posible exhibición. “Si se anima claro que sí. Si se anima con gusto cuatro rounds”, expresó el César del Boxeo a los medios tras la convención.

A su vez, el nacido en Obregón comentó que no bajó la temperatura a lo que le dijo Money en respuesta a la propuesta. “Él me decía que él no era su tío Roger. Le dije, ‘De todos modos te voy a poner una’”, explicó el excampeón del mundo al referirse que el estadounidense le dejó claro que no era Roger Mayweather, rival al que derrotó el mexicano en 1985.

Tras darse a conocer esta noticia, Eddy Reynoso mantuvo diálogos con ESNEWS fue consultado si estaría en el rincón de Julio César Chávez y no dudó. “Claro, pues ¿cómo no? Sería un orgullo para mí”, comentó el entrenador de Jalisco.