VIDEO | Jake Paul y Tommy Fury debieron ser separados por personal de seguridad tras el face to face

El próximo domingo, Jake Paul tendrá su primera pelea profesional ante un boxeador cuando enfrente a Tommy Fury con el objetivo de entrar al ranking mundial del Consejo Mundial del Boxeo. Por otro lado, en la previa al combate, ambos tuvieron su primer cara a cara en el cual tuvieron que ser separados por personal de seguridad.

A lo largo de todo el año, tanto el estadounidense como el británico han marcado en más de una ocasión que querían enfrentarse en un ring. FInalmente lo harán el próximo 25 de febrero en Arabia Saudita, por lo que Tyson Fury le advirtió a su hermano que debe salir con la mano en alto para volver a su hogar.

Por otra parte, de cara a lo que sucederá el próximo domingo, Jake Paul y Tommy Fury tuvieron un fuerte ida y vuelta en el primer cara a cara en el que se desafiaron e insultaron. “Hagamos un trato. Si ganas, te pagaré el doble de lo que ya te estoy pagando, pero si gano, me quedo con todo. Ya que tiene tanta ¿Trato o no trato?”, expresó en conferencia de prensa y se levantó.

“¿Por qué te pones de pie? Siéntate de nuevo”, respondió el hermano del Rey de los gitanos. “Sus oponentes han tenido entre 40 y 50 años. Todo el mundo sabe que los luchadores de MMA no son boxeadores. No son boxeadores y no podía lidiar con ellos", expresó el británico al referirse sobre los peleadores a los que enfrentó.

Así se cruzaron Jake Paul y Tommy Fury

Luego de que hayan tenido un intercambio de frase, Jake Paul y Tommy Fury se dieron la mano y comenzaron empujarse, por lo que tuvo que meterse el personal de seguridad para que la situación pase a mayores.