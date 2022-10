Uno de los peleadores más importantes que tiene el boxeo es Vasyl Lomachenko, quien regresa el próximo 29 de octubre en su casa, el Madison Square Garden. Sin embargo, en las últimas horas, el ucraniano tundió a Ryan Garcia al marcar que está por debajo de Isaac Cruz.

A lo largo de los últimos cinco años, el peleador que es manejado por Top Rank ha sido considerado como uno de los mejores peleador libra por libra hasta su derrota contra Teófimo López. A pesar de esto, el europeo se sigue manteniendo entre los mejores diez boxeadores del planeta.

Por otra parte, de cara a su próxima pelea, Vasyl Lomachenko habló de la actualidad de los ligeros y no dudó en liquidar a Ryan Garcia con un baño de realidad. “No me gusta esta pregunta porque tendría que hablar de mí mismo y necesito ponerme ahí en esa lista. Sin contarme, mi lista sería la siguiente: 1- Haney, 2- Davis, 3- Stevenson, 4- Cruz, 5- Ryan García“, comentó el ucraniano a ESNews cuando le pidieron su top five de las 135 libras.

No es nada desatinada este tipo de declaración por parte del excampeón del mundo debido a que el mexicano tuvo una verdadera prueba ante Gervonta Davis, con quien perdió por puntos a pocas semanas de la pelea. Por su parte, el nacido en San Diego no tuvo a lo largo de su carrera una verdadera prueba.

Cabe recordar que el peleador el pasado martes el Consejo Mundial del Boxeo confirmó que no sería extraño ver una eliminatoria al Título Mundial Ligero entre Vasyl Lomachenko e Isaac Cruz. “Pitbull ya está muy cerca de una pelea de campeonato mundial. La pelea entre los dos es una posibilidad”, comentó Mauricio Sulaimán.