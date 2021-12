En unos minutos, Devin Haney sube al ring del MGM Grand de Las Vegas para defender su Título Mundial CMB Ligero frente a JoJo Díaz. Por otra parte, en las últimas horas se supo que The Real Dream dio un fuerte salto en su peso ya que esta noche, ante su rival, pesará 155 libras, es decir 20 libras por encima del límite de su categoría.

A lo largo de la historia del boxeo fueron muchos los grandes peleadores que no han podido dar el límite de la categoría por una mala preparación, como sucedió con David Benavidez que perdió su cetro en la balanza. Debido a esto, Canelo Álvarez ha puesto muchas cláusulas de rehidratación para que sus rivales no suban con ventaja.

Por otra parte, se sabe muy bien que en el deporte de los puños puede darse un fuerte rebote de un día al otro, por lo que la FIB llevó a poner en su reglamento que no debía al dictaminar que ningún peleador puede pesar más de más de 10 libras del límite de la categoría en el que subía a pelear.

Por otro lado, el Consejo Mundial del Boxeo no pone ninguna regla al respecto, por lo que en la noche de hoy Devin Haney no tendrá problemas a subir con muchas libras por encima al límite de la categoría. Según lo informador por Lance Pugmire, periodista de The Athletic, el estadounidense le dijo que hoy despertó con un peso de 149 libras, 14 por encima de su categoría, mientras que para el momento de la pelea iba a estar en las 155 libras. Cabe recordar que ayer por la tarde Devin Haney pesó 135 libras, mientras que JoJo Díaz marcó 134.5.