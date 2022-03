La vida de la leyenda Julio César Chávez sigue siendo un torbellino, y es que los problemas con sus hijos no cesan, después de que la relación parece que se ha enfriado con ellos, pues de acuerdo a lo revelado por Omar, el ex pugilista mexicano estaría siendo manipulado por su esposa para alejarse de él y su hermano Julio, así como de su propia madre, de acuerdo a lo que publicó recientemente en redes sociales.

Ante las acusaciones de Omar, el legendario boxeador rompió el silencio y publicó un video en sus redes, en las que defendió a su actual esposa, Miriam Escobar, quien es madre también de su media hermana, Nicole Chávez, y quien asegura el hijo menor del “Gran Campeón Mexicano”, que ha manipulado a su padre para que se aleje de él y Julio.

Esto provocó que Julio César Chávez rompiera el silencio y le enviara un mensaje a su hijo con un video: “La verdad no estoy de acuerdo, mi esposa siempre me ha apoyado en cada uno de mis momentos difíciles y agradables de mi vida. Estoy muy contento con ella. A veces salen comentarios ofensivos hacia mi esposa diciendo que yo soy un títere, que soy esto y el otro... Quiero aclararles que mi señora es una persona que gracias a ella soy lo que soy actualmente. Ella me salvó la vida al llevarme a una clínica de rehabilitación”.

Durante dicha grabación Chávez omitió la situación que el propio Omar ventiló acerca de que el histórico del boxeo tiene a su madre abandonada, pues no le responde el teléfono y la tiene bloqueada: “Desafortunadamente, mi hijo Omar está un poco molesto. Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con él. Está enojado, está frustrado y diciendo a veces puras penitenciadas que no estoy de acuerdo. Él ya está grande, sabe lo que hace, pero lo acepto tal como es, siempre va tener mi corazón porque sabe que lo amo, que lo quiero, pero desafortunadamente cuando uno está enojado dice tantas pendejadas”.

Omar denuncia a su padre por abandonar a su abuela

El hijo de Chávez le pidió que abra los ojos y vea por su familia, además de expresar su tristeza por ver la situación en la que se encuentra Doña Isabel González, madre del Campeón: "El día de hoy tuve la dicha de ver mi abuelita querida me dio mucho gusto verla, pero por otro lado llevarme con la sorpresa de ver que mi papá la tenía bloqueada de llamadas, marca como usuario no disponible, la sigue bloqueando y me da tristeza ver a mi abuela así", escribió en Instagram.