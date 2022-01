El último fin de semana, Luis Ortiz tuvo que sufrir más de la cuenta para superar a Charles Martins por KO y demostrar que aún puede volver a ser campeón del mundo de los completos, pero se bajó de una pelea titular. Por otra parte, en las últimas horas, el cubano volvió a ser noticia luego de que Tyson Fury lo trolleó con una vieja fotografía.

“Tenía una fractura mínima que debería poder curar sin problemas, pero con algo así no quiere correr ningún riesgo. Está siendo evaluado, pero no puede pelear a partir de abril, porque no estaría en la mejor condición física. No estamos en contra de pelear contra Hrgovic, ni contra nadie, pero queremos que suceda con las mejores condiciones para Luis", expreso Jay Jiménez, agente del caribeño, a George Ebro al explicar porque se baja de la pelea.

Por otra parte, tras su sufrida victoria, King Kong volvió a ser noticia en las redes socailes debido a que Tyson Fury lo trolleó con una fotografía. “Luis Ortiz con Jack Johnson en 1909”, expresó el Rey de los Gitanos en su cuenta de Instagram dando a entender que el cubano miente con su edad. Por otro lado, el excampeón del mundo no realizó ningún comentario al respecto.

El último fin de semana, Frank Sánchez retornó a un ring para vencer, en una apática pelea, ante Christian Hammer. Por otra parte, luego de su victoria, el peleador de Eddy Reynoso dijo que no tendría problema para vencer por la vía rápida a los campeones del mundo de los pesos completos.

“Quiero a los mejores oponentes en este momento. Los cinco primeros en el camino de Oleksandr Usyk y Tyson Fury. Noquearé a Fury fácilmente. No tiene habilidades de boxeo. Usyk es aún más fácil. Tiene movimiento, pero no tiene la técnica que yo tengo", expresó Sánchez a ESNews.