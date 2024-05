Canelo Álvarez parece estar en una etapa de su carrera en la que ya no recibe órdenes de nadie. Al menos, así lo demostró en las últimas horas al contestar sobre la orden que le dio la FIB de realizar la defensa de dicho cetro de los supermedianos ante el cubano William Scull.

Durante su evento de golf, denominado “No Golf No Life 2024”, que se lleva a cabo en el Club Bosque Real de Huixquilucan, el boxeador de 33 años manifestó no estar al tanto de la situación y aseveró que solo fue anoticiado de ello por medio de su entrenador Eddy Reynoso.

Canelo Álvarez podría perder su cetro de la FIB en caso de hacer caso omiso al mandato del organismo. (Imago)

Al respecto, el tapatío afirmó: “Como no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto eso. Me comentó Eddy algo, pero he estado ocupado con lo de mi bebida de VMC y ahora con lo del torneo. No hemos profundizado sobre ese tema, lo voy a hablar con mi equipo de trabajo y veremos qué es lo que sigue”.

Encuesta ¿Debiera aceptar Canelo Álvarez la pelea ante William Scull? ¿Debiera aceptar Canelo Álvarez la pelea ante William Scull? YA VOTARON 0 PERSONAS

Finalmente, quien derrotó a Jaime Munguía en su último combate, que se llevó a cabo en Las Vegas, para retener todos sus títulos de los supermedianos, agregó: “Como lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera”.

¿Qué pasa si Canelo Álvarez declina la pelea ante William Scull?

En caso de que Canelo Álvarez decida hacer caso omiso a la orden de la FIB, el organismo podría quitarle su cinturón. Sin ir más lejos, así lo hizo con Terence Crawford, otro de los que se barajó como posible rival del mexicano, por no haber hecho la defensa contra Jaron Ennis del título welter.

En adición a esto, vale recordar que el propio Canelo sufrió este tipo de castigo por parte de la Federación Internacional en 2019, cuando se negó a pelear ante el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.