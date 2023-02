A lo largo de la historia del boxeo los tiros contra el Consejo Mundial del Boxeo y su manera de manejar a los campeones siempre han estado a la orden del día, como sucedió con Julio César Chávez Jr para que no enfrente a Maravilla Martínez. Por otra parte, en las últimas horas Óscar de la Hoya lanzó munición pesada contra el organismo de Mauricio Sulaimán al marcar que protegen a uno Campeón del Mundo de Estados Unidos.

A lo largo de los últimos años, Golden Boy Promotion ha manejado como quiso a los diferentes organismo ya que de respaldo tenían a los millones de Canelo Álvarez. Debido a esto, han tenido algunos encontronazos con el organismo Verde y Oro debido a que el tapatío, previo a enfrentar a Migleu Cotto, no quiso pagar la sanción por el cetro mundialista al acusar de que era muy costoso.

Por otra parte, como sucedió en otro momentos, Óscar de la Hoya lanzó munición pesada contra el Consejo Mundial del Boxeo al marcar que protegen a Jermall Charlo. “¿Por qué demonios el CMB está protegiendo a Jermall Charlo? No ha hecho una defensa del título en 18 meses y adivinen quién es el número uno, Jaime Munguia. ¡Vengan!”, tuiteó el excampeón del mundo.

No hay que olivarse que desde la llegada del peleador de Tijuana a las 160 libras no ha terminado de tener una gran pelea que lo terminó de catapultar a un combate mundialista. Sin duda, en esto los verdaderos culpables son los promotores debido a que no lograron llevar adelante negociaciones para que se lleve adelante.

Cabe recordar que Regis Prograis, Campeón del mundo Superligero CMB, mencionó en una entrevista que Jermall Charlo tiene problemas personales, por lo que por el momento se encuentra fuera de los principales focos.