George Kambosos viene de dar el que probablemente haya sido el mayor campanazo de 2021 en lo que al boxeo se refiere, luego de derrotar a Teófimo López por decisión unánime en el mítico Madison Square Garden para arrebatarle los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB en la división de peso ligero.

A tan solo un cinturón de convertirse en campeón mundial indiscutible de las 135 libras, el del CMB que pertenece a Devin Haney, el australiano sabe que 2022 le traerá grandes desafíos y ya ha comenzado a prepararse para ello en su país, al que regresó como una verdadera súperestrella luego de pasar largos meses en Estados Unidos esperando que se concretara la tantas veces postergada pelea ante López.

Claro que también ha tenido que repartir su tiempo para atender a diferentes requerimientos mediáticos, reconocimientos públicos e interacciones con sus fanáticos, que se han incrementado de manera asombrosa luego de su coronación como campeón mundial en una división repleta de estrellas.

En las últimas horas, también, George Kambosos asistió al complejo en que se está desarrollando el Australia Open, en Melbourne, una de los cuatro torneos más importantes de la temporada de tenis masculino y femenino a nivel mundial. Allí no solo se topó con un gran número de fanáticos australianos, sino también griegos, con quienes comparte descendencia.

Y fue luego de los episodios que allí se sucedieron, algunos un tanto fuera de control, que el australiano publicó un tuit que bien puede convertirlo en un Campeón del Pueblo. "Alguien me preguntó hoy, después de ver el caos en Melbourne, por qué no tengo seguridad a donde quiera que vaya. Me voltee y le dije '¿por qué necesitaría seguridad? Este es mi pueblo. Significa tanto para ellos como para mí'". ¡Un crack!