Ryan Garcia viene de tener una durísima derrota ante Gervonta Davis, luego de haber perdido por KO en la séptima vuelta. Por otro lado, a pesar de estar retirado, el peleador de California respondió heróicamente el llamado que le hizo Rolly Romero para enfrentarse.

A lo largo de toda su carrera el expeleador de Eddy Reynoso no tuvo una gran oposición debido a que enfrentaba a peleadores que estaban lejos de hacerle daños. Debido a esto no fue casualidad que haya caído ante The Tank ya que en 2021 lo envió a lona Luke Campbell en un contragolpe.

Por otro lado, luego de la derrota ante Gervonta Davis, Ryan Garcia se tomó una semanas de descanso y en su regreso a los entrenamiento decidió cambiar de entrenador nuevamente. A su vez, el estadounidense aceptó el desafío que le envió Rolly Romero.

“Esta bien Rolly, vamos a conseguirlo. Esto es por Barrroso”, expresó épicamente en Twitter en refencia al polémico combate que ganó Romero ante Barroso para ser Campeón del Mundo. Su tuit generó la reacción Premier Boxing Champions, promotor del monarca de las 135 libras, retuitear con ojos sorprendidos del californiano.

Rolly Romero desafió a Ryan Garcia

Luego de su polémica victoria contra el venezolano Barroso, Rolly Romero desafió a Ryan Garcia. “Quiero que suceda, el mundo del boxeo quiere que suceda, espero que Ryan y su equipo querían que esto suceda, y si todo el mundo quiere que suceda, hagamos que esta mierda suceda”, expresó el Campeón del Mundo AMB Superligero a InsideFighting.