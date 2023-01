Declaran que Ryan García tiene rival para abril y no sería Gervonta Davis como se había especulado.

El pasado seis de enero, Gervonta Davis llevó adelante la primera gran pelea del año cuando defendió su Título Mundial AMB Ligero ante el puerrtorriqueño Héctor Luis García, a quien derrotó por la vía rápida en el séptimo asalto. Tras la pelea, tanto Davis como Ryan Garcia marcaron que se enfrentarían el próximo 15 de abril.

Sin embargo, lo que parecía ser una gran alegría para todo el ambiente boxístico, empieza a ser un desastre ya que podría no llevarse adelante. Fue el propio Rolly Romero, exrival de The Tank, quien salió a marcar que ya tiene un contrato firmado para llevar adelante la pelea contra el boxeador de Golden Boy Promotion.

“Ryan es un gran boxeador, está en el top. Sí, Ryan y yo firmamos el contrato para pelear en abril”, dio a conocer el estadounidense en FightHype. Y agregó: “Pelearé en abril, pelearé con Ryan García. Y el ganador entre él y yo enfrentará al Tank en el verano”.

Además, el exadversario de Gervonta Davis, se mostró confiado al decir que va a tener su segunda pelea contra el Campeón del Mundo AMB Ligero. “Ryan y yo vamos a pelear. Y voy a tener la revancha con Tank en el verano. Ryan y yo peleamos en abril”, cerró Rolly Romero con mucha tranquilidad.

Cabe recordar que en las últimas horas, Óscar de la Hoya comunicó en su cuenta de Twitter que aún no tenía contrato para llevar adelante la pelea entre Davis y García. Además, advirtió que si no tenía novedades para el lunes, él iba comenzar a moverse en busca de otra pelea. ¿Será el exadversario del The Tank?