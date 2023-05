A finales de abril, Gervonta Davis le dio una verdadera paliza a Ryan García luego de vencerlo por KO en la séptima vuelta. Por otro lado, luego de perder su invicto ante el discípulo de Floyd Mayweather, el californiano está de vuelta en el gimnasio y recibe el reto de un campeón del mundo de las 140 libras.

A lo largo de toda su carrera el expeleador mexicano no había tenido ningún tipo de reto que lo exponga para poder resolver en el ring. El único que lo había mandado a lona fue Luke Campbell, pero The Tank le hizo sentir su poder para no quere volver a levantarse tras un gancho al hígado.

Por otra parte, luego de que haya estado en descanso tras su dura derrota contra Gervonta Davis, Ryan García reapareció en redes sociales para decir que está de vuelta. “Todo el mundo tiene un tiemp en el sol”, expresó en su Instagram con una serie de fotos en el que se muestra nuevamente en el gimnasio.

Campeón del mundo desafía a Ryan García

Por otro lado, luego de esto quien apareció a desafiar a Ryan Garcia para defender su Título Mundial fue Rolly Romero. “Quiero que suceda, el mundo del boxeo quiere que suceda, espero que Ryan y su equipo querían que esto suceda, y si todo el mundo quiere que suceda, hagamos que esta mierda suceda”, expresó el polémico Campeón del Mundo AMB Superligero a InsideFighting.

Por último, el estadounidense comentó que será un gran combate si se lleva adelante y marcó la cantidad de PPV que podrían vender “Va a ser un evento entretenido en general, y voy a hacer que sea entretenido porque soy el mejor promotor del juego. 1.5 millones”, señaló el monarca AMB. Y añadió que “Tengo un cinturón. Si quieren convertirse en campeones del mundo, vengan a la mierda conmigo. Creo que Ryan también puede ser campeón mundial a finales de este año, pero no contra mí. Ryan es un luchador tremendo”.