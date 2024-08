La segunda pelea del año de Canelo Álvarez tuvo meses de espera, pero finalmente el tapatío se terminó decantando por el puertorriqueño Edgar Berlanga y ese combate será el sábado 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas. Este lunes, se hizo la presentación oficial del enfrentamiento con una conferencia de prensa que dejó momentos calientes.

Canelo eligió pelear el fin de semana del Día de la Independencia sin importarle que es misma noche se llevará adelante el UFC 306, el que se espera que sea el evento más grande en la historia del mejor octágono del mundo. Por eso, la expectativa está en ver si el campeón de los supermedianos puede mantener su reinado ante un rival que no es el preferido por gran parte del público.

En un evento que se llevó adelante en New York, Saúl llegó con su estilo tranquilo y acompañado de sus cinturones, menos el de la FIB (se lo quitaron por no hacer la defensa ordenada), se mostró relajado ante un Berlanga que eligió dar un poco más de show, pero sin pasarse de más.

Todo lo que se dijeron Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en el primer encuentro

“Gracias, muchas gracias a todos por venir. Estoy muy feliz de estar aquí, en esta posición entre México vs. Puerto Rico. No estoy mirando por encima de él, sé que es un gran peleador, un fuerte peleador. Voy a poner mi mejor entrenamiento, a dar mi mejor pelea para que sea un gran combate. Estoy feliz de estar aquí otra vez y será un gran día para México”, empezó diciendo Canelo en su presentación personal.

A su vez, ya ubicados cada uno en su asiento, Berlanga comentó: “Por mucho tiempo tuve en mi mente a Canelo. Es un sueño hecho realidad enfrentarlo”. Enseguida Álvarez contraatacó: “Se siente bien, muchos sueñan conmigo y él lo consiguió”.

El tono de la conversación fue aumentando y teniendo en cuenta que será un evento pago, el retador lanzó con tono de seguridad sobre lo que puede brindar encima del cuadrilátero: “Paguen si están listos”. Por su parte, Canelo soltó: “No es lo mismo llamar al león que verlo venir”.

Hay quienes sostienen que este duelo de Álvarez debía ser ante David Benavidez, pero lo que sucedió fue que el estadounidense decidió competir en los semipesados y el combate ante Canelo quedó en la nada una vez más. Ante la consulta a Saúl, sobre por qué no peleaba ante un retador deseado por muchos, este respondió: “Yo pienso que esta es una buena pelea para la gente, México vs. Puerto Rico. Todas las peles son buenas y esta es una buena para la gente. Yo no paso por alto a mis rivales. Edgar Berlanga es joven, fuerte, pero al final del día él tendrá un gran desafío enfrente”.

“Nadie me ayudó y estoy aquí. Siento que estoy en una buena posición. Mucha gente habla mierda, pero yo me tengo que mantener humilde porque voy a pelear contra una leyenda del deporte”, cerró el puertorriqueño.