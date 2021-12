Será muy dificil discutir, incluso entre sus más feroces detractores, que 2021 no haya sido el año de Saúl El Canelo Álvarez, no solo porque salió victorioso en sus tres presentaciones y definiéndolas todas antes del límite, sino porque además cumplió el objetivo principal de volverse campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano.

El tapatío había cerrado 2020 con un triunfo en las tarjetas ante Callum Smith que le valió sus primeros dos cinturones en las 168 libras. Ya en febrero de este año, despachó a Avni Yildirim en tan solo tres asaltos para cumplir con una defensa mandatoria y luego noqueó también a Billy Joe Saunders, en mayo, para arrebatarle el cinturón de la OMB. Finalmente, el 6 de noviembre noqueó a Caleb Plant y conquistó el cinturón que le faltaba.

Así las cosas, por momentos da la sensación de que Saúl El Canelo Álvarez es invencible, incluso ahora que quiere aventurarse en la división de peso crucero para ir en busca del título del CMB que ostenta Ilunga Makabu. Sin embargo, hay un excampeón en la división de peso súper mediano que ya postuló a dos peleadores que cree capaces de dar problemas al mexicano en 2022.

"Necesitas poder para ganarte el respeto de Canelo, pero no creo que sea suficiente. Canelo es tan inteligente, es tan bueno y no veo a nadie que lo moleste, especialmente no en el peso súper mediano", dijo en diálogo con Sky Sports George Groves, quien ostentó el título mundial de la AMB en las 168 libras entre 2017 y 2018.

Y agregó: "David Benavidez permanece entre el peso súper mediano y el semipesado. Es un peleador muy bien educado, pero debe ser más disciplinado. Necesitarás mucha disciplina para la pelea de Canelo. Los mejores pesos semipesados como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev proporcionarían un prueba genuina para Canelo".