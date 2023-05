Saúl Álvarez se encuentra de festejos debido a que superó por puntos a John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara, y ayer miércoles presentó su figura en el Museo de la Cera de la Ciudad de México. Por otra parte, Fernando Schwartz estalló contra el campeón del mundo de las 168 libras y le pidió que madure por este motivo.

A lo largo de toda su carrera, el peleador de Eddy Reynoso ha sido duramente criticado por la prensa mexicana. No es para menos, ya que el boxeador tapatío se imponía con mucha polémica en las tarjetas ante rivales que no se encontraban en su mejor momento.

A pesar de esto, Canelo Álvarez se mantuvo en la misma senda y guste o no, es el mejor peleador que ha tenido México en los últimos 10 años. Sin embargo, esto no lo quitó del foco de las críticas que le sigue teniendo sobre la manera en la que vende su legado.

Uno de ellos es Fernando Schwartz, quien ayer por la noche estalló contra el mexicano por no dejarlo entrar a ver la presentación de su figura en el Museo de la Cera y lo acusó de veto. “Ya Madura Canelo. Como he sido crítico y he manifestado con libre expresión mi pensamiento, ahora pidió que no me dejaran entrar a la develación de su estatua cuando estaba invitado”, comentó. Y agregó: “Todas las personas públicas están expuestas a críticas buenas y malas. No me asombra. Bravo”.

Por el momento, Canelo Álvarez no realizó ningún tipo de comentario respecto a la acusación del periodista de Fox Sport. Por otra parte, ayer por la noche el mexicano comentó que busca la revancha contra Dmitry Bivol y que a Conor McGregor lo destruye con una mano.