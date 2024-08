A Money lo pusieron contra las cuerdas y no dudó en dar su respuesta, la cual era más que esperada.

La discusión por determinar quien es el mejor boxeador mexicano de la historia sigue haciendo ruido y todas las palabras son buscadas. En este caso, la de Floyd Mayweather no es una excepción y por eso se le consultó a Money quien merecía, para él, ser el pugilista más reconocido del país.

La conversación siempre se termina reduciendo a los nombres de Canelo Álvarez y Julio César Chávez, ya que ambos parecen estar un escalón por encima del resto cuando de nivel y de logros a lo largo de toda su carrera se habla. Muchos ya dieron su postura en relación a esta temática, incluido Mike Tyson, pero esta vez le tocó el turno a Mayweather, quien decidió no jugársela por uno u otro.

Floyd Mayweather no se quedó con nadie como el mejor mexicano de la historia

“Ha habido muchos grandes peleadores mexicanos. No me corresponde a mí nombrar el mejor. Me quito el sombrero ante tantos grandes peleadores que abrieron el camino para que yo esté donde estoy. Canelo es un gran peleador”, empezó diciendo Floyd a la prensa.

Canelo Álvarez enfrentó a Floyd Mayweather en el año 2013 y el estadounidense resultó ganador. (IMAGO)

Y además, agregó: “Me quito el sombrero ante Chávez padre. Es una leyenda en el deporte del boxeo. Es una de las personas que abrieron la puerta para peleadores como yo. Yo sigo en muy buena condición, y él es mucho más viejo que yo en este momento. Cuando él era joven, esa habría sido una gran pelea, pero uno nunca sabe”.

Floyd se presentará este sábado 24 de agosto en la Arena Ciudad de México, cuando enfrente a John Gotti III en el marco de una nueva exhibición en un combate pautado a 8 rounds de 2 minutos cada uno. La velada tendrá en acción a uno de los mejores de la historia ante un rival que no tiene pergaminos boxísticos para compartir un ring con Money, pero sí una rivalidad interesante que genera atractivo por verlos pelear.

Lo que se espera para ese combate es que Floyd domine las acciones y que saque a relucir algo de su mejor repertorio ante un contrincante que, en los papeles previos, viene a ser parte de la fiesta que tendrá como un único protagonista al ex campeón del mundo.