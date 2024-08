Una de las grandes discusiones en el deporte mexicano es quién es el mejor boxeador en la historia de nuestro país. La lista puede tener varios candidatos, pero mayormente se termina reduciendo dos nombres que son los de Canelo Álvarez y Julio César Chávez.

Ambos, en su época, se encargaron de marcar para siempre la actividad dentro del cuadrilátero y por eso son reconocidos cada vez que se habla de los más grandes. En el caso de Mike Tyson, quien no esquivó la pregunta, tuvo una respuesta contundente que argumentó de manera firme para sostener su teoría.

ver también ¿Dónde es la pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga?

Por supuesto que cualquiera de los dos que se elija estará bien. Se trata de un gusto personal y algo muy subjetivo teniendo en cuenta que, tanto Chávez como Álvarez, son de los pugilistas más grandes que se subieron alguna vez a un cuadrilátero.

Mike Tyson se quedó con Julio César Chávez por encima de Canelo Álvarez

“Hay que ponerse de pie, nadie, ningún mexicano lo hizo jamás, así que no puedes decir que él no es el líder, el mejor, no puedes negar que es uno, no solo de los mejores boxeadores mexicanos, sino de todo el mundo. ¿Sabes cuántas defensas del título hizo? ¿Cómo podrías olvidarlo?”, expresó Tyson en el 2023 en charla con Fox Sports.

Canelo Álvarez no es el mejor mexicano de la historia según Mike Tyson. (GETTY IMAGES)

Lo que sucede con Tyson es que destaca el largo camino que atravesó Julio César con 31 victorias en peleas por campeonatos más haber llegado a los 90 combates invicto con 89 triunfos y un empate. Chávez se enfrentó a los mejores de su época y algo que se le critica a Canelo es que, justamente, no toma desafíos con grandes riesgos.

Publicidad

Publicidad

ver también Floyd Mayweather le respondió a Julio César Chávez por la pelea que anunció el mexicano

Por lo pronto, Saúl se está preparando para su segunda presentación en el año, la que será ante el puertorriqueño Edgar berlanga el próximo 14 de septiembre, donde expondrá sus títulos supermedianos, los cuales no parecen tener otro destino que sus manos.