Las últimas horas en el mundo del boxeo se vieron sacudidas por un anuncio que sorprendió a todos: Julio César Chávez comunicó en su cuenta de Instagram que se enfrentará a Floyd Mayweather el próximo 15 de noviembre en Las Vegas. Esto causó un revuelo enorme y por eso la palabra del estadounidense era requerida.

La respuesta de Floyd Mayweather a Julio César Chávez

En la conferencia de prensa previa a la presentación de este sábado 24 de agosto en la Arena Ciudad de México ante John Gotti III, Floyd se expresó sobre un posible combate con Chávez y se mostró sorprendido, pero ampliamente confiado en quedarse con ese cruce.

“¿Yo pelear contra Julio César Chávez? ¿Contra el papá o el hijo? ¿O los dos la misma noche? Puedo hacerlo con una mano, o sin manos”, empezó diciendo Floyd.

Y además, agregó: “No importa cómo cuentes la historia, siempre he sido el mejor. No importa si me golpean fuerte, hago mis ajustes. Es tan natural como levantarme por las mañanas, o caminar. Puede ser quien sea, para mí todos son iguales. Yo estoy listo”.

La publicación con la que Julio César Chávez anunció su pelea vs. Floyd Mayweather

Julio César no dio más precisiones sobre los motivos de la publicación y solo resta esperar a que el tiempo determine si efectivamente este combate sucederá, algo que suena poco probable, o si lanzan la casa por la ventana y estas dos leyendas se suben al mismo cuadrilátero.

Mayweather enfrentará a Gotti III este sábado 24 de agosto en la Arena Ciudad de México, en lo que será su primera presentación en nuestro país. Allí, la expectativa es que Floyd vuelve a dar un espectáculo en una nueva exhibición que lo tendrá cara a cara contra un rival al que ya supo enfrentar en el 2023. De esta manera, con el protagonismo que deseaba, Money tiene todo listo para su lucha.