Tras su victoria en el sexto asalto por el retiro de Kamil Szeremeta en junio de este año, se esperaba que finalmente Jaime Munguia presionara para tener la oportunidad de pelear por un título mundial en la división de peso mediano a la que había decidido saltar dejando vacante su cinturón de campeón de peso súper wélter de la OMB.

Por eso sorprendió sobremanera que, todavía sobre el cuadrilátero, dijera que le gustaía dar lugar a un clásico entre México y Puerto Rico enfrentando a Gabe Rosado, quien en esa misma cartelera que tuvo lugar en Don Haskins Center de El Paso había ganado con un espectacular nocaut ante Bektemir Melikuziev.

Los esfuerzos de Golden Boy Promotions se concretaron precisamente en lograr ese acuerdo y el cara a cara sucederá este sábado 13 de noviembre en el Honda Center de Anaheim. Munguia, con récord profesional de 37 victorias sin empates ni derrotas, llega como amplio favorito ante un oponente que tiene una marca discreta de 26 victorias, 13 derrotas y un empate.

Entendiendo el lugar que le toca ocupar, Gabe Rosado avisó sin embargo que hay una circunstancia que puede hacer jugar a su favor frente al mexicano. "Puedes enseñar muchas cosas, pero no puedes enseñar la experiencia. Siento que he peleado contra los luchadores más duros, así que definitivamente tengo experiencia de mi lado. Y estoy sano, soy fuerte, no me estoy desvaneciendo. Simplemente estoy mejorando", dijo en diálogo con BoxingScene.

Y agregó: "Creo que las últimas dos peleas desde que me vinculé con Freddie Roach mostraron un Rosado mejorado. Mi historial es engañoso. Hice una declaración en mi última pelea, que creo que será el nocaut del año. Entonces, estamos entusiasmados con esta pelea de Munguia".