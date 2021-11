Isaac Cruz ya se encuentra realizando la recta final de su preparación para enfrentar a Gervonta Davis el próximo 5 de diciembre en el Staples Center de Los Angeles, buscando dar el gran golpe de fin de año y arrebatarle su título mundial Regular de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Cabe recordar que el mexicano accedió a esta pelea, probablemente la más importante de toda su carrera, como reemplazo de Rolando Romero, quien iba a ser el retador original de Tank y fue bajado de la cartelera hace ya un par de semanas por haber recibido una denuncia en su contra por agresión sexual a una mujer.

Si bien por ello es que Cruz no ha tenido toda la preparación específica que hubiera querido, confía en que puede dar una sorpresa desde Los Angeles para todo el mundo. Máxime ahora que reveló que también el gran Julio César Chávez, para muchos el mejor boxeador mexicano de la historia, le dio su bendición.

“Chávez me dijo que me asegurara de estar siempre listo en caso de que esa pelea con Gervonta se hiciera realidad. Después, me dijo que tengo el coraje necesario para derrotar a Gervonta. El hecho de que me haya dicho eso dice mucho sobre los avances que he logrado como persona y como luchador", recordó el Pitbull sobre el profético encuentro con El César.

Ya pensando en el ambiente que podría recibirlo en el Staples Center la noche de la pelea, agregó: “Estoy muy feliz de estar peleando en Los Ángeles con todos los fanáticos mexicanos. Pero tengo que recordar que al final, solo seremos Gervonta y yo cara a cara en el ring. Por supuesto que me motiva que me voy a sentir como en casa. Pero no puedo dejar que eso me distraiga o me engañe para que me vuelva demasiado confiado. Derrotar a Gervonta Davis es lo único que tengo en mente. Cuando gane, sé que querrá la revancha y puedo prometer que entrenaré el doble de duro para esa pelea cuando suceda".