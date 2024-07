Es cierto que Canelo Álvarez aún no decidió quien será su próximo rival. Claro, el tapatío se ganó ese lugar por ser una de las caras mas importantes de la industria, pero hay ciertos parámetros a seguir y algunos afectan directamente al de Guadalajara, quien debe esperar una decisión de David Benavidez para terminar de definir su futuro.

El estadounidense le tiene que confirmar al CMB si se queda en los semicompletos o si decide bajar de categoría, lo que obligaría una pelea entre él y el propio Saúl. La incógnita pasa por saber que va a hacer el campeón interino de dos divisiones porque, en caso de descender a los supermedianos, se debe enfrentar de manera obligatoria con Álvarez, quien no se ha manifestado al respecto.

De esta manera, entendiendo que si Benavidez se queda en los semicompletos el rival sería Dmitry Bivol, el CMB le otorgó una semana más al norteamericano para que decida que quiere hacer con su carrera y que caminos desea tomar. Claro está que tiene armas para competir en ambas categorías, su récord de 29-0 con 24 nocauts así lo marcan. El tema por estos tiempos pasa sobre que tome una determinación para el corto plazo y que esa sea la que le permita consolidarse como monarca en alguna división a sus 27 años.

David Benavidez debe elegir una categoría para su próxima pelea y Canelo Álvarez aparece a la vista. (IMAGO)

Por el momento, Canelo se mantiene en silencio y, seguramente, estará expectante esperando la decisión de Benavidez, que le podría cambiar todos los planes a Saúl. Muchos espectadores acusan al tapatío de no querer tomar esos combates que lo pueden poner verdaderamente en apuros, por lo que, en caso de que se concrete este enfrentamiento tan esperado, sería una nueva prueba para un Álvarez que no tiene muy contentos a los fanáticos.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre su pelea ante David Benavidez?

“Si el dinero es el correcto, puedo pelear ahora mismo, me importa una mierda. He peleado con todos los que dicen que no quiero enfrentar, he peleado con todos ellos. Puedo hacer lo que yo quiera, soy mexicano”, expresó Canelo hace no mucho tiempo.

Desde su lado, Benavidez soltó para responder: “Tengo tres años siendo el retador mandatorio del CMB y no me quiere dar la pelea. Yo lo noqueo. Va a ser una pelea bien difícil, pero yo creo 100% en lo que yo puedo hacer”. Para el estadounidense el combate ante el mexicano significaría una gran ganancia en todos los sentidos y ni hablar si llega a conseguir una victoria, algo de lo que se siente muy capaz de conseguir.